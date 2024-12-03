«Летели бутылки»: Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении под Ростовом

Певец Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) стал гостем нового выпуска шоу Басты «Вопрос ребром». В ходе передачи знаменитость поделился воспоминаниями о самых опасных ситуациях, которые случались с ним и его группой во времена выступлений. Один из таких инцидентов произошёл на одном из фестивалей, куда группа была приглашена для участия. По словам Ромы Зверя, мероприятие проходило в одном из городов Ростовской области.

Именно тогда артист осознал, насколько иногда бывает опасной сцена, особенно когда ты оказываешься в незнакомом городе, а зрители настроены агрессивно. «Нас пригласили на фестиваль, и, как это часто бывает в молодости, мы ехали с большим энтузиазмом. Однако ситуация начала развиваться не так, как мы ожидали», — вспоминает Рома Зверь. В ходе выступления местные зрители заметили, что участники группы выглядят немного необычно — носят длинные волосы, как это было модно среди рок-музыкантов тех лет.

«После концерта ко мне подошли зрители и начали спрашивать, почему я так выгляжу», — продолжает певец. Это поведение, по словам Ромы, не предвещало ничего хорошего. «Меня быстро в автобус, и тут все поняли, что пора уезжать. Сначала всё шло тихо, но затем начали бросать в автобус бутылки. Мы успели уехать, но это было действительно страшно», — рассказывает он.

Эмоции певца до сих пор остаются яркими и напряжёнными, несмотря на то что с того инцидента прошло много лет. Это событие стало одним из ярких эпизодов его карьеры, напоминающим, что даже в мире музыки порой приходится сталкиваться с непредсказуемыми и опасными ситуациями.