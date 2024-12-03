«Летели бутылки»: Рома Зверь рассказал о самом опасном выступлении под Ростовом
Рома Зверь. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zveri_official
Певец Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) стал гостем нового выпуска шоу Басты «Вопрос ребром». В ходе передачи знаменитость поделился воспоминаниями о самых опасных ситуациях, которые случались с ним и его группой во времена выступлений. Один из таких инцидентов произошёл на одном из фестивалей, куда группа была приглашена для участия. По словам Ромы Зверя, мероприятие проходило в одном из городов Ростовской области.
Именно тогда артист осознал, насколько иногда бывает опасной сцена, особенно когда ты оказываешься в незнакомом городе, а зрители настроены агрессивно. «Нас пригласили на фестиваль, и, как это часто бывает в молодости, мы ехали с большим энтузиазмом. Однако ситуация начала развиваться не так, как мы ожидали», — вспоминает Рома Зверь. В ходе выступления местные зрители заметили, что участники группы выглядят немного необычно — носят длинные волосы, как это было модно среди рок-музыкантов тех лет.
«После концерта ко мне подошли зрители и начали спрашивать, почему я так выгляжу», — продолжает певец. Это поведение, по словам Ромы, не предвещало ничего хорошего. «Меня быстро в автобус, и тут все поняли, что пора уезжать. Сначала всё шло тихо, но затем начали бросать в автобус бутылки. Мы успели уехать, но это было действительно страшно», — рассказывает он.
Эмоции певца до сих пор остаются яркими и напряжёнными, несмотря на то что с того инцидента прошло много лет. Это событие стало одним из ярких эпизодов его карьеры, напоминающим, что даже в мире музыки порой приходится сталкиваться с непредсказуемыми и опасными ситуациями.
Зверь также рассказал, что перед концертом он успел заглянуть на Центральный рынок города, где купил тарань. Там его внимание привлекла одна из местных жительниц, но подробности остались за кадром. «Тарань, конечно, купил, но вот эта женщина на рынке — это уже другая история», — добавил певец.
Напомним, ранее Рома Зверь посетил Донбасс и выступил перед бойцами оперативно-боевого тактического формирования ДНР. Музыкант в военной экипировке понаблюдал за стрельбой из орудия. А ранее общественники призывали проверить артиста на предмет финансирования ВСУ и высказывания против специальной военной операции.