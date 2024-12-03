Маленький Женя из центра реабилитации рассказал Путину, как «звучит» лимон
Путин сыграл в игру с маленьким пациентом центра реабилитации им. Л. И. Швецовой
Президент Владимир Путин сыграл в игру с «музыкальными фруктами» с одним из маленьких пациентов Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой.
Путин сыграл в игру с маленьким пациентом центра реабилитации им. Л. И. Швецовой. Видео © Life.ru
Глава государства заглянул в одну из палат, где проводятся различные занятия для малышей, направленные на развитие их навыков. Самым общительным оказался Женя, который ещё не пошёл в школу и сразу узнал президента. Мальчик рассказал российскому лидеру о том, как он учится играть с «музыкальными фруктами», нажимая на «апельсин», «яблоко» или «банан», чтобы воспроизводить определенные звуки и мелодии. Женя поделился с президентом секретом работы «инструмента»: нужно одной рукой нажимать на фрукт, а другой — держать руку соседа, чтобы «доверять друг другу».
Президент также «попробовал» разные звуки фруктов, отметив, что лимон звучит не очень мелодично.
«Самый кислый, поэтому», — объяснил Путин.
А ранее Путин также посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии), где изготавливаются протезы. После осмотра центра он пообщался с военными, которые восстанавливаются после травм, полученных в зоне специальной военной операции.
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