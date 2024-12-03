Маленький Женя из центра реабилитации рассказал Путину, как «звучит» лимон

Глава государства заглянул в одну из палат, где проводятся различные занятия для малышей, направленные на развитие их навыков. Самым общительным оказался Женя, который ещё не пошёл в школу и сразу узнал президента. Мальчик рассказал российскому лидеру о том, как он учится играть с «музыкальными фруктами», нажимая на «апельсин», «яблоко» или «банан», чтобы воспроизводить определенные звуки и мелодии. Женя поделился с президентом секретом работы «инструмента»: нужно одной рукой нажимать на фрукт, а другой — держать руку соседа, чтобы «доверять друг другу».