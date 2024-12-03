«Членство в НАТО в обмен на территории»: Бербок назвала условия возможного мирного соглашения по Украине
Бербок: Членство Украины в обмен на территории может стать условием мира с РФ
Уступка территорий в обмен на членство Украины в НАТО может стать одним из условий потенциального мирного соглашения, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она также подчеркнула, что Киев сам решит с какими целями он сядет за стол переговоров.
«Существуют различные элементы мирного соглашения: политические и материальные гарантии безопасности, членство в НАТО, международное присутствие для сохранения прекращения огня, вывод войск, территориальные вопросы», — цитирует Бербок агентство Bloomberg.
Напомним, что 29 ноября Владимир Зеленский впервые согласился на перемирие без возвращения утраченных территорий. Однако взамен на это он потребовал членство Украины в НАТО. При этом, на частичное членство Украины в Североатлантическом альянсе Зеленский не согласен. По его мнению, приглашение в альянс должно касаться всей страны.
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