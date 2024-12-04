Официальный Telegram-канал Кремля появился в реестре Роскомнадзора
Песков: Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора
В реестре Роскомнадзора зарегистрирован официальный телеграм-канал Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».
Телеграм-канал под названием «Кремль. Новости» был запущен в апреле 2022 года. На данный момент на него подписано более 240 тысяч пользователей платформы.
Напомним, в РФ с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН. Решение о включении в реестр будет принято в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП. В числе первых зарегистрированных оказался юрист Илья Ремесло, автор телеграм-канала, на который подписано свыше 77 тысяч человек.
Life.ru