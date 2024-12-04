Официальный Telegram-канал Кремля появился в реестре Роскомнадзора

В реестре Роскомнадзора зарегистрирован официальный телеграм-канал Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« Да, мы зарегистрировались, все сообщили », — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Телеграм-канал под названием «Кремль. Новости» был запущен в апреле 2022 года. На данный момент на него подписано более 240 тысяч пользователей платформы.