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4 декабря, 05:32

Официальный Telegram-канал Кремля появился в реестре Роскомнадзора

Песков: Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора

В реестре Роскомнадзора зарегистрирован официальный телеграм-канал Кремля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Телеграм-канал под названием «Кремль. Новости» был запущен в апреле 2022 года. На данный момент на него подписано более 240 тысяч пользователей платформы.

РКН зарегистрировал 14 тысяч страниц с аудиторией более 10 000 человек
РКН зарегистрировал 14 тысяч страниц с аудиторией более 10 000 человек

Напомним, в РФ с 1 ноября вступила в силу норма, обязывающая каналы с аудиторией более 10 тысяч человек предоставлять данные в РКН. Решение о включении в реестр будет принято в течение трёх рабочих дней после подтверждения. Пройти регистрацию могут как физические, так и юрлица и ИП. В числе первых зарегистрированных оказался юрист Илья Ремесло, автор телеграм-канала, на который подписано свыше 77 тысяч человек.

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Life.ru

Мария Любицкая
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