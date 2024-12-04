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4 декабря, 10:27

Познер счёл визит Карслона в Москву на интервью с Лавровым хорошим знаком

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер увидел позитивный момент в интервью, которое глава МИД России Сергей Лавров дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

В интервью Радиоточке НСН он отметил, что высокопрофильные политики, такие как Лавров, не дают интервью без веской причины. Он считает, что в таких случаях у них есть определенные цели.

«Они осознают, почему выбирают именно этого журналиста для беседы. Поэтому я бы сказал, что это действительно хороший знак», — отметил Познер.

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Ранее Карлсон сообщил, что посольство США в Киеве запретило Зеленскому давать ему интервью, вместо этого разрешив общаться с телеканалом CNN. Зато американский журналист пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, ради беседы с дипломатом он даже прилетел в Москву.

Обложка ©

Софья Сандурская/ТАСС

Марина Фещенко
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