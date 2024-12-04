«Худший ноябрь»: Украина за месяц потеряла территорию размером с Нью-Йорк

В прошедшем ноябре Украина потеряла территорию, сравнимую по размеру с американским городом Нью-Йорком, который является одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — пишет издание.

По информации агентства, за ноябрь Киев потерял около 1202 квадратных километров. Большая часть потерянных населённых пунктов приходится на Донбасс.