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4 декабря, 11:03

«Худший ноябрь»: Украина за месяц потеряла территорию размером с Нью-Йорк

Guardian: В ноябре Украина потеряла территорию размером с город Нью-Йорк

В прошедшем ноябре Украина потеряла территорию, сравнимую по размеру с американским городом Нью-Йорком, который является одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает британская газета Guardian.

«Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — пишет издание.

По информации агентства, за ноябрь Киев потерял около 1202 квадратных километров. Большая часть потерянных населённых пунктов приходится на Донбасс.

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Напомним, российские войска настолько активно продвигаются в зоне СВО, что от невыносимой тоски Владимир Зеленский даже согласился с потерей земель в обмен на частичное вступление в НАТО. Вскоре агония воспалённого сознания заставила киевского главаря всё отменить и говорить лишь о полном членстве и возврате территорий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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