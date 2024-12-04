«Худший ноябрь»: Украина за месяц потеряла территорию размером с Нью-Йорк
Guardian: В ноябре Украина потеряла территорию размером с город Нью-Йорк
В прошедшем ноябре Украина потеряла территорию, сравнимую по размеру с американским городом Нью-Йорком, который является одним из крупнейших в мире. Об этом сообщает британская газета Guardian.
«Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка — это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года», — пишет издание.
По информации агентства, за ноябрь Киев потерял около 1202 квадратных километров. Большая часть потерянных населённых пунктов приходится на Донбасс.
Напомним, российские войска настолько активно продвигаются в зоне СВО, что от невыносимой тоски Владимир Зеленский даже согласился с потерей земель в обмен на частичное вступление в НАТО. Вскоре агония воспалённого сознания заставила киевского главаря всё отменить и говорить лишь о полном членстве и возврате территорий.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy