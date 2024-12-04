Вклад или накопительный счёт: Финансист объяснила, куда выгоднее всего вложить деньги

Вопрос выбора между вкладом, депозитом и накопительным счётом является актуальным для многих россиян, мечтающих разбогатеть на высокой ключевой ставке Центробанка. Чем же отличаются банковские продукты и какой из них выгоднее, объяснила финансовый консультант Елена Феоктистова.

«Для меня вклады и депозиты — это одно и то же, потому что есть определённый срок, на который мы складываем туда деньги и мы зачастую не имеем возможности их достать без потери процентов», — отметила эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Она обратила внимание, что процентная ставка вклада или депозита может уменьшиться, если забрать оттуда деньги досрочно. Поэтому с точки зрения пополнения и снятия наличных в любое время наиболее выгодным вариантом является накопительный счёт, отметила Феоктистова. В этом случае клиент не должен терять проценты, и тем не менее, эксперт призвала внимательно читать условия при оформлении банковских продуктов. К примеру, если указано, что «проценты начисляются на минимальный остаток», то они будут считаться от минимальной суммы на счёте, если вы сначала внесли сумму, а потом частично сняли её.