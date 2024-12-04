Вклад или накопительный счёт: Финансист объяснила, куда выгоднее всего вложить деньги
Финансист Феоктистова: Накопительный счёт выгоднее вклада
Вопрос выбора между вкладом, депозитом и накопительным счётом является актуальным для многих россиян, мечтающих разбогатеть на высокой ключевой ставке Центробанка. Чем же отличаются банковские продукты и какой из них выгоднее, объяснила финансовый консультант Елена Феоктистова.
«Для меня вклады и депозиты — это одно и то же, потому что есть определённый срок, на который мы складываем туда деньги и мы зачастую не имеем возможности их достать без потери процентов», — отметила эксперт в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».
Она обратила внимание, что процентная ставка вклада или депозита может уменьшиться, если забрать оттуда деньги досрочно. Поэтому с точки зрения пополнения и снятия наличных в любое время наиболее выгодным вариантом является накопительный счёт, отметила Феоктистова. В этом случае клиент не должен терять проценты, и тем не менее, эксперт призвала внимательно читать условия при оформлении банковских продуктов. К примеру, если указано, что «проценты начисляются на минимальный остаток», то они будут считаться от минимальной суммы на счёте, если вы сначала внесли сумму, а потом частично сняли её.
Ранее россиянам назвали самый выгодный срок действия банковского вклада. Эксперт рекомендовал открывать вклады до восьми месяцев. Кроме того, финансист предложил выгодные стратегии заработка на высокой ключевой ставке ЦБ.
Life.ru