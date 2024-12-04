Москвичей предупредили о гололедице и небольшом снеге
Гидрометцентр: Москву ожидают гололедица и небольшие осадки в среду 4 декабря
Температура воздуха днём будет колебаться от -1 до +1 градуса, а ночью опустится до -7. Обложка © freepik.com / freepik
В среду, 4 декабря, москвичей ожидает непростая ситуация с гололедицей. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в столице установится облачная погода с умеренными осадками, преимущественно в виде снега. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса, а ночью опустится до -7. В области общий погодный фон будет варьироваться от -4 до +1 градуса днём и до -9 ночью. Ветер в течение дня изменит направление с юго-западного на северный, его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве будет находиться в пределах 755–761 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме для данного времени года.
Гололедица может создать трудности на дорогах и тротуарах, поэтому жителям столицы рекомендуется быть особенно осторожными. Водителям следует оставаться внимательными и выбирать безопасный скоростной режим, чтобы избежать аварийных ситуаций. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользящей подошвой.
Метеорологи советуют москвичам заранее планировать свои маршруты и учитывать погодные условия при передвижении по городу. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с гололедицей, осадки в виде снега могут создать атмосферу зимней сказки и поднять настроение горожанам.
Ранее синоптик сообщил, что в Москву возвращается снег. Со среды ожидается очередное похолодание. По словам эксперта, декабрь в столице начался с аномально тёплой погоды: температура превысила норму на 4 градуса. Однако погодный характер изменится благодаря холодному атмосферному фронту, хотя температурный фон останется около нуля. До этого москвичей предупредили о трёх волнах морозов. Уже в четверг ожидаются первые серьёзные холода, которые будут сопровождаться снегопадом.