Меркель считает, что инцидент с лабрадором Путина был «демонстрацией силы»

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила, что ситуация с лабрадором президента России Владимира Путина по кличке Кони в 2007 году была «демонстрацией силы» и проверкой её на прочность. Она продолжает утверждать, что российская сторона знала о её страх перед собаками.

«Может быть, он [Владимир Путин] забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока. Это проверка, попытка прощупать почву — насколько человек стойкий, сильный. Это демонстрация силы», — сказала Меркель CNN.