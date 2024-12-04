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4 декабря, 13:15

Меркель считает, что инцидент с лабрадором Путина был «демонстрацией силы»

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь заявила, что ситуация с лабрадором президента России Владимира Путина по кличке Кони в 2007 году была «демонстрацией силы» и проверкой её на прочность. Она продолжает утверждать, что российская сторона знала о её страх перед собаками.

«Может быть, он [Владимир Путин] забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока. Это проверка, попытка прощупать почву — насколько человек стойкий, сильный. Это демонстрация силы», — сказала Меркель CNN.

Напомним, что в своих мемуарах Меркель вспомнила о ситуации 2007 года, когда на переговорах с российским лидером появился чёрный лабрадор президента РФ Владимир Путина. Лидер РФ опроверг утверждение Меркель о том, что он якобы намеренно «пугал» её своим лабрадором Кони. Тем не менее он вновь извинился перед немецким политиком за этот инцидент.

У Пескова вызвало вопросы признание Меркель о страхе перед лабрадором Путина
У Пескова вызвало вопросы признание Меркель о страхе перед лабрадором Путина
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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Полина Никифорова
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