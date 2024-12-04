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4 декабря, 16:16

«Дадут разумное решение»: Зюганов рассказал Life.ru, кого надо подключить для сдерживания инфляции

Зюганов: ЦБ, кабмин и Госдума должны сообща бороться с ростом инфляции

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что борьба с ростом инфляции осуществляется в координации с Центробанком и правительством. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что к ним в компанию необходимо добавить ещё и Госдуму. Об этом он рассказал корреспонденту Life.ru Александру Юнашеву.

Геннадий Зюганов заявил, что к решению вопроса о росте инфляции необходимо подключить Госдуму. Видео © Life.ru

«Сейчас, на мой взгляд, к сожалению, баланса нет. Ключевая ставка в 21% тормозит, прежде всего, развитие реального производства и выпуск товаров, а следовательно она плохо влияет на снижение инфляции. А с точки зрения приоритетов — приоритет должен оставаться за законодателями. Поэтому в эту компанию надо ещё добавить обязательно Думу. Тогда они дадут разумное решение», — заявил Зюганов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в декабре возможно ещё одно повышение ключевой ставки. Однако, по её словам, данное решение не окончательное. Напомним, в октябре регулятор поднял ключевую ставку до 21%.

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Life.ru

Александр Юнашев
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