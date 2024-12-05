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5 декабря, 06:25

Песков: Россия готова приветствовать посредничество по Украине

Россия готова приветствовать все усилия, направленные на посредничество в переговорах с Украиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», сказал он в беседе с РИА «Новости».

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Ранее сообщалось, что Индия готова предложить помощь в разрешении конфликта на Украине. В Нью-Дели отметили, что руководство страны всегда подчёркивало важность переговоров и дипломатии для достижения мира. Также о желании взять на себя роль посредника заявляли в Казахстане.

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Life.ru

Мария Любицкая
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