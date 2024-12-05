Песков: Россия готова приветствовать посредничество по Украине
Россия готова приветствовать все усилия, направленные на посредничество в переговорах с Украиной. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Индия готова предложить помощь в разрешении конфликта на Украине. В Нью-Дели отметили, что руководство страны всегда подчёркивало важность переговоров и дипломатии для достижения мира. Также о желании взять на себя роль посредника заявляли в Казахстане.
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