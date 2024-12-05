Заслуженный врач России назвал причину роста случаев микоплазменной инфекции
Врач Осипов связал рост случаев микоплазменной инфекции с улучшением диагностики
Микоплазменная инфекция фиксируется во всех регионах страны, сообщил заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. При этом он связал рост случаев заболевания с улучшением диагностики.
«Диагностика достаточно проста: проводится ПЦР-тест, который даёт результат уже на второй день. Случаи микоплазменной инфекции мы регистрируем при обследовании пациентов и в Домодедовской больнице. Они достаточно единичны, но имеют место быть», — отметил эксперт.
Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что количество заболевших вырастает в осенне-зимний период, однако бояться инфекции не стоит, ведь она хорошо изучена. Ни о какой вспышке недуга речи не идёт, уверен он. По словам врача, болезнь характеризуется повышением температуры, кашлем и насморком, однако лечится специальными препаратами.
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