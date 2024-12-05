Заслуженный врач России назвал причину роста случаев микоплазменной инфекции

Микоплазменная инфекция фиксируется во всех регионах страны, сообщил заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. При этом он связал рост случаев заболевания с улучшением диагностики.

«Диагностика достаточно проста: проводится ПЦР-тест, который даёт результат уже на второй день. Случаи микоплазменной инфекции мы регистрируем при обследовании пациентов и в Домодедовской больнице. Они достаточно единичны, но имеют место быть», — отметил эксперт.