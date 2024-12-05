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5 декабря, 09:25

Заслуженный врач России назвал причину роста случаев микоплазменной инфекции

Врач Осипов связал рост случаев микоплазменной инфекции с улучшением диагностики

Микоплазменная инфекция фиксируется во всех регионах страны, сообщил заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов. При этом он связал рост случаев заболевания с улучшением диагностики.

«Диагностика достаточно проста: проводится ПЦР-тест, который даёт результат уже на второй день. Случаи микоплазменной инфекции мы регистрируем при обследовании пациентов и в Домодедовской больнице. Они достаточно единичны, но имеют место быть», — отметил эксперт.

Собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что количество заболевших вырастает в осенне-зимний период, однако бояться инфекции не стоит, ведь она хорошо изучена. Ни о какой вспышке недуга речи не идёт, уверен он. По словам врача, болезнь характеризуется повышением температуры, кашлем и насморком, однако лечится специальными препаратами.

Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму
Что такое микоплазменная пневмония, какие у неё симптомы, как лечить микоплазму

Ранее Роспотребнадзор выпустил памятку из-за всплеска заболеваемости микоплазменной пневмонией. В то же время россиянам объяснили, как уберечься от недуга.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Борис Эльфанд
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