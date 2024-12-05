«Мультфильм получился»: В Совфеде не поверили в готовность Киева к заключению мира
Сенатор Климов: Марионеткам из Киева ещё не поступал указ о начале переговоров
Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Сенатор Андрей Климов назвал слухами сообщения The Wall Street Journal о том, что Киев планирует объявить о готовности к переговорам с РФ. По его мнению, украинские власти выполняют волю США и Британии, а из Вашингтона пока никаких указаний от нового президента Дональда Трампа им не поступало.
В Киеве нет самостоятельных политиков, у власти находятся марионетки, и они выполняют волю Вашингтона и Лондона. В Вашингтоне правительство вот-вот сменится, это знают прекрасно, но тем не менее продолжают выполнять указания ещё старые, а новых указаний, видимо, им пока не поступило. А вакуум, который сейчас возник в этом информационном пространстве, заполняется разного рода слухами и вбросами. А слухи комментировать — дело не очень благодарное.
Климов напомнил, что для начала переговоров Владимир Зеленский должен отменить свой собственный указ, однако сделать ему это будет сложно даже в силу бюрократических причин: указ был президентским, а полномочия Зеленского как главы государства истекли.
«Видите, какой мультфильм получился. И я совсем не уверен, что вот этот гражданин Зеленский имеет какие-то правовые основы для ведения переговоров с руководством России. Я думаю, что акт капитуляции он может подписать, поскольку ему подчиняется большое количество вооружённых людей. Но на большее, мне кажется, у него правовых полномочий нет, тем более полномочий говорить от имени украинского народа», — подчеркнул парламентарий.
Напомним, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Украины планируют объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Дональда Трампа.