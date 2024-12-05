«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 08:40

«Мультфильм получился»: В Совфеде не поверили в готовность Киева к заключению мира

Сенатор Климов: Марионеткам из Киева ещё не поступал указ о начале переговоров

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Киев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Сенатор Андрей Климов назвал слухами сообщения The Wall Street Journal о том, что Киев планирует объявить о готовности к переговорам с РФ. По его мнению, украинские власти выполняют волю США и Британии, а из Вашингтона пока никаких указаний от нового президента Дональда Трампа им не поступало.

В Киеве нет самостоятельных политиков, у власти находятся марионетки, и они выполняют волю Вашингтона и Лондона. В Вашингтоне правительство вот-вот сменится, это знают прекрасно, но тем не менее продолжают выполнять указания ещё старые, а новых указаний, видимо, им пока не поступило. А вакуум, который сейчас возник в этом информационном пространстве, заполняется разного рода слухами и вбросами. А слухи комментировать — дело не очень благодарное.

Андрей Климов

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

В Киеве нет самостоятельных политиков, у власти находятся марионетки, и они выполняют волю Вашингтона и Лондона. В Вашингтоне правительство вот-вот сменится, это знают прекрасно, но тем не менее продолжают выполнять указания ещё старые, а новых указаний, видимо, им пока не поступило. А вакуум, который сейчас возник в этом информационном пространстве, заполняется разного рода слухами и вбросами. А слухи комментировать — дело не очень благодарное.
В Киеве нет самостоятельных политиков, у власти находятся марионетки, и они выполняют волю Вашингтона и Лондона. В Вашингтоне правительство вот-вот сменится, это знают прекрасно, но тем не менее продолжают выполнять указания ещё старые, а новых указаний, видимо, им пока не поступило. А вакуум, который сейчас возник в этом информационном пространстве, заполняется разного рода слухами и вбросами. А слухи комментировать — дело не очень благодарное.

Климов напомнил, что для начала переговоров Владимир Зеленский должен отменить свой собственный указ, однако сделать ему это будет сложно даже в силу бюрократических причин: указ был президентским, а полномочия Зеленского как главы государства истекли.

«Видите, какой мультфильм получился. И я совсем не уверен, что вот этот гражданин Зеленский имеет какие-то правовые основы для ведения переговоров с руководством России. Я думаю, что акт капитуляции он может подписать, поскольку ему подчиняется большое количество вооружённых людей. Но на большее, мне кажется, у него правовых полномочий нет, тем более полномочий говорить от имени украинского народа», — подчеркнул парламентарий.

«Это сигнал»: Степашин раскрыл, с кем Россия будет договариваться по Украине
«Это сигнал»: Степашин раскрыл, с кем Россия будет договариваться по Украине

Напомним, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Украины планируют объявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с командой Дональда Трампа.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Совет Федерации
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar