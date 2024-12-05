В Киеве нет самостоятельных политиков, у власти находятся марионетки, и они выполняют волю Вашингтона и Лондона. В Вашингтоне правительство вот-вот сменится, это знают прекрасно, но тем не менее продолжают выполнять указания ещё старые, а новых указаний, видимо, им пока не поступило. А вакуум, который сейчас возник в этом информационном пространстве, заполняется разного рода слухами и вбросами. А слухи комментировать — дело не очень благодарное.