Вода и утренние тренировки: Раскрыты секреты быстрого похудения
Тренер Белокопытов: С помощью утренних тренировок можно разогнать метаболизм
Желающие быстро избавиться от лишнего веса в первую очередь должны обратить внимание на кардионагрузку и базовые упражнения. А перегружать себя тяжёлыми тренировками не стоит, ведь так можно лишиться мотивации, уверен фитнес-тренер Владимир Белокопытов.
По его словам, тренировки должны быть регулярными и с соблюдением правильной техники, однако повышать нагрузку или удлинять дистанцию следует постепенно. К примеру, ходьбу на дорожке нужно довести минимум до одного часа. А для кардионагрузки подойдут велотренажёр, скакалка и степпер.
Важным фактором является время занятий. Так, с помощью утренних тренировок можно разогнать метаболизм. При этом рацион должен быть разбавлен белком, клетчаткой и сложными углеводами. Также специалист рекомендовал пить больше воды и отказаться от вредной пищи.
«Похудение станет успешным, только если к регулярным занятиям спортом добавится сбалансированный рацион», — подчеркнул Белокопытов в беседе с РИАМО.
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