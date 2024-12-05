Вода и утренние тренировки: Раскрыты секреты быстрого похудения

Желающие быстро избавиться от лишнего веса в первую очередь должны обратить внимание на кардионагрузку и базовые упражнения. А перегружать себя тяжёлыми тренировками не стоит, ведь так можно лишиться мотивации, уверен фитнес-тренер Владимир Белокопытов.

По его словам, тренировки должны быть регулярными и с соблюдением правильной техники, однако повышать нагрузку или удлинять дистанцию следует постепенно. К примеру, ходьбу на дорожке нужно довести минимум до одного часа. А для кардионагрузки подойдут велотренажёр, скакалка и степпер.

Важным фактором является время занятий. Так, с помощью утренних тренировок можно разогнать метаболизм. При этом рацион должен быть разбавлен белком, клетчаткой и сложными углеводами. Также специалист рекомендовал пить больше воды и отказаться от вредной пищи.