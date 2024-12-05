Красный рюкзак легендарного морпеха Струны стал экспонатом музея ВС РФ
Морпех Струна. Обложка © heroes.histrf.ru
Знаменитый красный рюкзак морпеха с позывным Струна, прославившегося в ходе спецоперации (СВО), стал экспонатом музея ВС России. Его передала певица Юта (Анна Осипова), получившая рюкзак в подарок.
Как сообщает RT, на торжественной церемонии присутствовали сам Струна и его боевые товарищи. Выставка с военными трофеями и талисманами участников СВО будет пополняться и откроется в феврале следущего года.
Напомним, Владислав Головин с позывным Струна ещё в самом начале СВО стал героем репортажей, но тогда узнать его можно было лишь по красному рюкзаку, который с первых дней был с ним на фронте. Уже в 24 года Владислав командовал штурмовиками, а за участие в освобождении ДНР и Мариуполя получил звание Героя России. Певица Юта даже посвятила Струне песню.