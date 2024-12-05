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5 декабря, 13:09

На Западе Украине предрекли заключение трагического перемирия

The Spectator: На Украине может появиться демилитаризованная зона как в Корее

На территории Украины высока вероятность появления демилитаризованной зоны сродни Северной и Южной Кореи. Об этом заявил колумнист The Spectator Шон Томас.

«Украина движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле. Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями», — пишет автор.

По словам журналиста, продолжение украинского конфликта в скором времени приведёт Киев к состоянию демографического коллапса.

Нарышкин отверг заморозку конфликта на Украине по корейскому сценарию
Нарышкин отверг заморозку конфликта на Украине по корейскому сценарию

Ранее в Кремле отвергли идею заморозки украинского конфликта. Дмитрий Песков заявил, Москва строит свои ожидания на условиях, которые были озвучены лидером Владимиром Путиным в июне. Сам российский лидер недавно заявил, что наша страна стремится к урегулированию конфликта и готова искать и идти на разумные компромиссы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Николай Рюмин
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