На Западе Украине предрекли заключение трагического перемирия

На территории Украины высока вероятность появления демилитаризованной зоны сродни Северной и Южной Кореи. Об этом заявил колумнист The Spectator Шон Томас.

«Украина движется в направлении демилитаризованной зоны в корейском стиле. Замороженная военная граница; трагическое перемирие, которое может продлиться десятилетиями», — пишет автор.