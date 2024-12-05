Квартира и дом за 100 млн рублей: Life.ru узнал, какой недвижимостью владеет Ахеджакова в Москве

Дом в старинном элитном посёлке за почти 100 миллионов рублей, а также квартира в районе проспекта Вернадского в Москве — SHOT выяснил, какой недвижимостью владеет уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова, которая так яростно поддерживает Украину.

Как известно, после начала спецоперации актриса переехала в Израиль. В Россию Ахеджакова возвращалась, чтобы подзаработать. Здесь ещё со времён СССР она жила вместе с подругой Аллой Будницкой на даче в посёлке «Московский писатель». Сейчас это Новая Москва, поселение Внуковское. Место элитное, здесь жили работники МИД, Минвнешторга, барды и артисты.

Дом в элитном посёлке, принадлежащий Ахеджаковой и её подруге. Фото © Telegram / SHOT