Квартира и дом за 100 млн рублей: Life.ru узнал, какой недвижимостью владеет Ахеджакова в Москве
SHOT: Ахеджакова владеет квартирой и домом за 100 млн рублей в Москве
Лия Ахеджакова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Дом в старинном элитном посёлке за почти 100 миллионов рублей, а также квартира в районе проспекта Вернадского в Москве — SHOT выяснил, какой недвижимостью владеет уехавшая из России актриса Лия Ахеджакова, которая так яростно поддерживает Украину.
Как известно, после начала спецоперации актриса переехала в Израиль. В Россию Ахеджакова возвращалась, чтобы подзаработать. Здесь ещё со времён СССР она жила вместе с подругой Аллой Будницкой на даче в посёлке «Московский писатель». Сейчас это Новая Москва, поселение Внуковское. Место элитное, здесь жили работники МИД, Минвнешторга, барды и артисты.
Дом в элитном посёлке, принадлежащий Ахеджаковой и её подруге. Фото © Telegram / SHOT
Во время перестройки Ахеджакова с подругой построила новый дом в том же посёлке. Женщины владеют домом вместе, как и почти гектаром земли, на котором этот особняк стоит. Такая недвижимость может стоить примерно 100 миллионов рублей. По данным телеграм-канала, у Ахеджаковой ещё есть квартира в доме возле метро «Проспект Вернадского» — в брежневке. Там же прописан её муж Владимир Персиянов. Рыночная стоимость такого жилья — около 15 миллионов рублей.
Напомним, ранее Life.ru писал, что Лия Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе произнесла фразу «Слава Украине!». 86-летняя артистка получила от зрителей букет цветов и традиционный ответ украинских националистов на эту фразу. За это общественники потребовали как можно скорее признать звезду иноагентом и лишить звания народной артистки РФ.