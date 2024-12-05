«Промежуточный период»: Психолог рассказал читателям Life.ru, как пережить самый несносный день в году

Сегодня, 5 декабря, отмечается самый несносный день в году. Таким его называют из-за переменчивости погоды, нестабильности атмосферного давления и долгого ожидания праздников. Как рассказал психолог Александр Кичаев, 5 декабря находится крайне близко к Новому году, когда все итоги уже должны быть подведены, а старые долги решены и отданы. В это время и происходит диссонанс — человек уже готовится к будущему, но сам застрял в прошлом. В беседе с Life.ru специалист объяснил, что же в этот день следует обязательно делать.

Для того чтобы этот день прошёл, чтобы эта несносная неделя, начиная с понедельника по пятницу, была пережита нормально, нужно чётко себя настроить на то, что скоро завершится сложный процесс в жизни. Скоро откроются новые возможности. Это такой промежуточный период между завершением и началом. Александр Кичаев Психолог

Россиянам, которые заняты на сидячей работе, психолог посоветовал прибегнуть к различным активностям. Например, постараться пешком идти с работы, чтобы подвигаться. Если же, наоборот, работа слишком активная, то, придя домой, максимально расслабиться, можно включить какой-нибудь сериал. Также не стоит забывать о правильном и сбалансированном питании. Желательно внести в рацион цитрусовые, они хорошо поднимают настроение. Тем более сейчас их сезон.