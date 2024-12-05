«Так проинструктировали»: Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали визу для поездки на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте из-за возражений Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает The Times of Malta.

Захаровой требовалось специальное разрешение, которое подлежало рассмотрению странами — членами ЕС. Тогда-то страны Балтии и выступили против её визита «точно так же, как Россия в прошлом году выступила против того, чтобы конкретная страна председательствовала в ОБСЕ». В 2024 году Москва и Минск отказались одобрить председательство Эстонии.

Посол Мальты Кармело Ингуанеза также подтвердил, что виза была аннулирована из-за возражения со стороны некоторых государств-членов. Однако он не уточнил, какие именно страны были против, подтвердив лишь, что их было больше, чем одна.

«Министр иностранных дел Мальты решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу. Так, меня проинструктировали аннулировать её», — цитирует посла RTVI.