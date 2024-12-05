«Абсолютное безобразие»: В Совфеде осудили решение Мальты аннулировать Захаровой визу

Решение Мальты аннулировать визу официального представителя МИД России Марии Захаровой является «абсолютным безобразием и нарушением дипломатической практики. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что решение об аннулировании визы имеет политический подтекст. Джабаров обратил внимание на то, что Захарова выражает жёсткую, но правдивую позицию относительно западных политиков.

«Захарова говорит правду, которая очень не нравятся западным политикам. Парировать ей в очном режиме не могут. Пытаются такими мелкими укусами ответить на её правдивую, честную, жёсткую политику», — сказал сенатор в беседе с телеканалом «Звезда».