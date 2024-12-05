«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 декабря, 19:31

Макрон выступил с обращением к нации после отставки правительства

Макрон пообещал назначить нового премьера в ближайшие дни

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Французский лидер Эмманюэль Макрон заверил, что новый премьер будет назначен им в ближайшее время. Заявление он озвучил в ходе обращения к нации, которое транслировали телеканалы страны.

Вместе с этим Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку после ситуации с правительством. Он напомнил, что его избрали на пятилетний срок и он намерен оставаться на посту до конца своих полномочий, которые истекают в 2027 году.

«Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата», — объявил он.

«Их время прошло»: В Госдуме пристыдили Макрона за разложение Франции и потворство США
«Их время прошло»: В Госдуме пристыдили Макрона за разложение Франции и потворство США

Напомним, 4 декабря депутаты нижней палаты французского парламента поддержали резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Прошение об отставке министра поддержал президент Макрон. Прежде правительство уходило в отставку несколько десятилетий назад — в 1962 году.

Оксана Попова
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar