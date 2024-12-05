Макрон выступил с обращением к нации после отставки правительства

Французский лидер Эмманюэль Макрон заверил, что новый премьер будет назначен им в ближайшее время. Заявление он озвучил в ходе обращения к нации, которое транслировали телеканалы страны.

Вместе с этим Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку после ситуации с правительством. Он напомнил, что его избрали на пятилетний срок и он намерен оставаться на посту до конца своих полномочий, которые истекают в 2027 году.