Макрон выступил с обращением к нации после отставки правительства
Макрон пообещал назначить нового премьера в ближайшие дни
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Французский лидер Эмманюэль Макрон заверил, что новый премьер будет назначен им в ближайшее время. Заявление он озвучил в ходе обращения к нации, которое транслировали телеканалы страны.
Вместе с этим Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку после ситуации с правительством. Он напомнил, что его избрали на пятилетний срок и он намерен оставаться на посту до конца своих полномочий, которые истекают в 2027 году.
«Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата», — объявил он.
Напомним, 4 декабря депутаты нижней палаты французского парламента поддержали резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Прошение об отставке министра поддержал президент Макрон. Прежде правительство уходило в отставку несколько десятилетий назад — в 1962 году.