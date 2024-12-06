«Как дети»: Лавров рассказал Карлсону, как европейцы бегают от него на саммитах
Лавров: На международных саммитах европейцы бегают от меня как дети
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону поделился своим впечатлением от поведения европейских делегатов на международных саммитах, отметив, что на последних встречах они «вели себя как дети».
Примером такого поведения он привёл ноябрьский саммит G20 в Рио-де-Жанейро. По словам министра, европейские дипломаты часто «убегают», увидев его, что он считает токсичным и недопустимым для взрослых людей.
«Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита Группы двадцати. <…> Взрослые люди, но вели себя как дети. Невероятно», — отметил глава МИД.
Напомним, саммит G20 в Бразилии проходил 18-19 ноября. Российскую делегацию возглавлял Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин от поездки на саммит отказался, чтобы, как он сам выразился, не срывать мероприятие.
X / Tucker Carlson