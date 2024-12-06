«Как дети»: Лавров рассказал Карлсону, как европейцы бегают от него на саммитах

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону поделился своим впечатлением от поведения европейских делегатов на международных саммитах, отметив, что на последних встречах они «вели себя как дети».

Примером такого поведения он привёл ноябрьский саммит G20 в Рио-де-Жанейро. По словам министра, европейские дипломаты часто «убегают», увидев его, что он считает токсичным и недопустимым для взрослых людей.