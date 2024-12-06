Названа сумма, которую Илон Маск потратил на поддержку Дональда Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск инвестировал не менее 260 миллионов долларов в поддержку Дональда Трампа во время президентской гонки в США. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.

Основатель SpaceX и самый состоятельный бизнесмен планеты стал одним из главных финансовых спонсоров предвыборной кампании. Отмечается, что Маск оказал значительное влияние на результаты выборов.