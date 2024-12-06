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6 декабря, 08:45

Названа сумма, которую Илон Маск потратил на поддержку Дональда Трампа

CNN: Илон Маск потратил на предвыборную кампанию Трампа не менее $260 миллионов

Американский бизнесмен Илон Маск инвестировал не менее 260 миллионов долларов в поддержку Дональда Трампа во время президентской гонки в США. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии.

Основатель SpaceX и самый состоятельный бизнесмен планеты стал одним из главных финансовых спонсоров предвыборной кампании. Отмечается, что Маск оказал значительное влияние на результаты выборов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что тёплые отношения между Дональдом Трампом и Илоном Маском могут ухудшиться из-за их разногласий по поводу американо-китайских отношений. Напомним, что избранный президент США назначил миллиардера одним из руководителей Департамента государственной эффективности (DOGE). Его задача вместе с командой заключается в «демонтаже правительственной бюрократии, сокращении избыточных норм, уменьшении расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств».

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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand — COMEO

Наталья Афонина
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