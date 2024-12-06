Министр Алиханов заявил об экспортном потенциале обновлённого Ил-114
Новый российский пассажирский самолёт Ил-114-300 во первого время полета на аэродроме в Жуковском. Обложка © Пресс-служба ГК «Ростех»/ТАСС
Российский турбовинтовой самолет Ил-114 обладает значительным экспортным потенциалом, и у России есть все возможности занять свою нишу на рынке таких воздушных судов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на пресс-конференции.
«Наша цель — предоставить стране качественные российские самолеты. Следующим шагом будет выход на экспорт, и у нас есть перспективные модели, такие как Ил-114, который демонстрирует хороший экспортный потенциал», — подчеркнул министр.
По данным ТАСС, министр отметил, что рынок потребления таких самолётов составляет более тысячи единиц в год, и у нас есть все шансы занять свою долю на этом рынке.
Делегация Минпромторга во главе с министром проводит свои мероприятия в Новосибирске 6 и 7 декабря. В рамках визита в первый день состоялось совещание с представителями бизнес-сообщества региона в здании областной администрации.
А ранее Life.ru сообщал, что в России может появиться свой широкофюзеляжный самолёт для полётов за рубеж. На его создание потребуется много времени, сроки изготовления — после 2030 года.