Министр Алиханов заявил об экспортном потенциале обновлённого Ил-114

Российский турбовинтовой самолет Ил-114 обладает значительным экспортным потенциалом, и у России есть все возможности занять свою нишу на рынке таких воздушных судов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов на пресс-конференции.

«Наша цель — предоставить стране качественные российские самолеты. Следующим шагом будет выход на экспорт, и у нас есть перспективные модели, такие как Ил-114, который демонстрирует хороший экспортный потенциал», — подчеркнул министр.

По данным ТАСС, министр отметил, что рынок потребления таких самолётов составляет более тысячи единиц в год, и у нас есть все шансы занять свою долю на этом рынке.

Делегация Минпромторга во главе с министром проводит свои мероприятия в Новосибирске 6 и 7 декабря. В рамках визита в первый день состоялось совещание с представителями бизнес-сообщества региона в здании областной администрации.