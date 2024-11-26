Блокировка выходов из горящего SSJ-100 пассажирами ради багажа может вылиться в новый закон
Самолёты требует оснастить автоблокировкой полок над сиденьями из-за ЧП в Турции
Загоревший в Анталье SSJ-100. Фото © Life.ru
Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека призывает оснастить все самолёты автоматической блокировкой полок над сиденьями во время ЧП после пожара на «суперджете» в Турции. Вице-президент ведомства Иван Мельников уже направил соответствующее письмо в Росавиацию, пишет SHOT.
Авторы инициативы пояснили, что на необходимость этих меры их подтолкнула ситуация с загоревшимся в Анталье SSJ-100, где пассажиры передней и центральной части самолёта отказывались покидать уже горящий борт без своих вещей, заблокировав выход для более сознательных попутчиков. Чтобы подобного не повторялось, по оценке Мельникова, авиакомпании РФ нужно обязать оборудовать все свои самолёты электроникой, которая будет просто блокировать полки в момент ЧП.
Напомним, что один из двигателей SSJ 100 загорелся в Анталье вечером 24 ноября после нескольких жёстких ударов о полосу при посадке на фоне экстремального ветра. Пассажирам удалось эвакуироваться, их ждала бессонная ночь в аэропорту в ожидании багажа. Выяснилось, что самолёт оказался проблемным — за полтора года борт четырежды срывал рейсы из-за поломок.