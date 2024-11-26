Загоревшимся в Анталье российским SSJ-100 управляли командир и стажёр
Российским SSJ-100, загоревшимся в Анталье, управляли командир воздушного судна (КВС) и стажёр. Второй пилот был наблюдателем, пишет SHOT.
Владимир Чернов и Андрей Прядкин. Фото © SHOT
Перелёт из Сочи в Анталью выполняли командир Владимир Чернов и КВС-стажёр Андрей Прядкин. Вместе с ними в кабине был второй пилот Дмитрий Подрубилин, который выполнял роль пилота-наблюдателя. Сажал горящий самолёт Чернов, его характеризуют как опытного пилота. Однако сейчас в качестве основной рассматривается версия о его ошибке. По предварительной версии, КВС не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего борт ударился о ВПП и чего загорелся.
Расследование ЧП с российским «суперджетом» ведёт турецкая сторона. Росавиация создала специальную комиссию, но её к расследованию на территории Турции ещё не допускают, поэтому пока сотрудники изучают документы в московском офисе «Азимута».
Напомним, что один из двигателей SSJ 100 загорелся в Анталье вечером 24 ноября после нескольких жёстких ударов о полосу при посадке на фоне экстремального ветра. Пассажирам удалось эвакуироваться, их ждала бессонная ночь в аэропорту в ожидании багажа. Выяснилось, что самолёт оказался проблемным — за полтора года борт четырежды срывал рейсы из-за поломок.
Life.ru