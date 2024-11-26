Загоревшимся в Анталье российским SSJ-100 управляли командир и стажёр

Перелёт из Сочи в Анталью выполняли командир Владимир Чернов и КВС-стажёр Андрей Прядкин. Вместе с ними в кабине был второй пилот Дмитрий Подрубилин, который выполнял роль пилота-наблюдателя. Сажал горящий самолёт Чернов, его характеризуют как опытного пилота. Однако сейчас в качестве основной рассматривается версия о его ошибке. По предварительной версии, КВС не среагировал на сдвиг борта ветром, из-за чего борт ударился о ВПП и чего загорелся.