Захарова в ответ на аннулирование визы на Мальту напомнила о «битом Наполеошке»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после отказа в визе для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ приняла приглашение на открытие памятника Александру I, победившему Наполеона, в Екатеринбурге. Об этом она написала в пятницу в своем Telegram-канале.

«Совпадение? Знак судьбы и примета времени. Не хотите нормально общаться и работать, хотите вредить нам и гадить — мы будем вас побеждать», — подчеркнула дипломат.

Комментируя аннулирование визы на Мальту, она отметила, что могла бы «тихо сидеть на стуле в зале заседаний и сочувственно наблюдать за коматозным состоянием хельсинского заключительного акта», но напомнит о славе героев Отечественной войны и «битом Наполеошке».