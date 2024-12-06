Хирург чуть не убил младенца домашним обрезанием за 8 тысяч и отделался условкой
В Ленинградской области осуждён хирург, проводивший обрезание младенцу на дому
Хирург из больницы Ленинградской области провёл обрезание крайней плоти младенцу на дому. После операции ребёнок был госпитализирован, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Он провёл младенцу 2024 года рождения операцию и взял за это восемь тысяч рублей. В ходе процедуры горе-специалист допустил некоторые дефекты и у ребёнка появилось послеоперационное кровотечение. Мальчика экстренно увезли и прооперировали. Ему сделали пластику кожи.
«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Джамшеджона Аминова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.б, в ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
В итоге «доктор» Тосненской клинической больницы получил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком и лишением права заниматься медицинской деятельностью.
Ранее Life.ru рассказывал о неудачной операции, которую провели 50-летней пациентке. Она прилетела в Москву с Камчатки, заплатила за операцию 620 тысяч рублей, но получила изуродованное лицо. В итоге горе-доктора задержали. В квартире специалиста обнаружили незарегистрированные медицинские препараты, а на мобильном телефоне были найдены снимки клиентов, подтверждающие проведение процедур.
Life.ru