Хирург чуть не убил младенца домашним обрезанием за 8 тысяч и отделался условкой

Хирург из больницы Ленинградской области провёл обрезание крайней плоти младенцу на дому. После операции ребёнок был госпитализирован, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Он провёл младенцу 2024 года рождения операцию и взял за это восемь тысяч рублей. В ходе процедуры горе-специалист допустил некоторые дефекты и у ребёнка появилось послеоперационное кровотечение. Мальчика экстренно увезли и прооперировали. Ему сделали пластику кожи.

«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Джамшеджона Аминова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного пп.б, в ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В итоге «доктор» Тосненской клинической больницы получил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, с испытательным сроком и лишением права заниматься медицинской деятельностью.