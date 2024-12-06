Мэр российского города не убирал снег и поплатился административкой

Прокуратура Амурской области инициировала административное дело против мэра Благовещенска Олега Имамеева из-за неудовлетворительного состояния городских дорог после сильного снегопада. В результате проверки было установлено, что им не были предприняты необходимые меры для очистки улиц, и на автомобильных дорогах осталась наледь и снежный накат.

«Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения и непринятия мер по устранению препятствий в дорожном движении», — сообщили в прокуратуре.