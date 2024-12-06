Мэр российского города не убирал снег и поплатился административкой
Против и. о. мэра Благовещенска Имамеева возбуждено дело из-за снега на дорогах
Городские паблики Благовещенска переполнены такими фотографиями. © VK.com / Новостное городское сообщество Благовещенска и Амурской области
Прокуратура Амурской области инициировала административное дело против мэра Благовещенска Олега Имамеева из-за неудовлетворительного состояния городских дорог после сильного снегопада. В результате проверки было установлено, что им не были предприняты необходимые меры для очистки улиц, и на автомобильных дорогах осталась наледь и снежный накат.
«Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения и непринятия мер по устранению препятствий в дорожном движении», — сообщили в прокуратуре.
Жители Благовещенска активно выражали недовольство состоянием дорог в социальных сетях, отмечая, что большинство из них превратились в глубокие колеи. Перекрестки и тротуары, как правило, не обработаны песком. Стоит отметить, что в соседнем китайском городе Хэйхэ большинство дорог и тротуаров уже полностью очищены от снега.
А ранее в Благовещенске ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут. Мальчику помогли выбраться прохожие. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.