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6 декабря, 13:10

Мэр российского города не убирал снег и поплатился административкой

Против и. о. мэра Благовещенска Имамеева возбуждено дело из-за снега на дорогах

Городские паблики Благовещенска переполнены такими фотографиями. © VK.com / Новостное городское сообщество Благовещенска и Амурской области

Городские паблики Благовещенска переполнены такими фотографиями. © VK.com / Новостное городское сообщество Благовещенска и Амурской области

Прокуратура Амурской области инициировала административное дело против мэра Благовещенска Олега Имамеева из-за неудовлетворительного состояния городских дорог после сильного снегопада. В результате проверки было установлено, что им не были предприняты необходимые меры для очистки улиц, и на автомобильных дорогах осталась наледь и снежный накат.

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«Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения и непринятия мер по устранению препятствий в дорожном движении», — сообщили в прокуратуре.

Жители Благовещенска активно выражали недовольство состоянием дорог в социальных сетях, отмечая, что большинство из них превратились в глубокие колеи. Перекрестки и тротуары, как правило, не обработаны песком. Стоит отметить, что в соседнем китайском городе Хэйхэ большинство дорог и тротуаров уже полностью очищены от снега.

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А ранее в Благовещенске ребёнок по пути в школу провалился в яму с ледяной водой и пробыл там 45 минут. Мальчику помогли выбраться прохожие. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.

Марина Фещенко
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