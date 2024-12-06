«Зуб даю?» В ГД подняли вопрос гарантий для РФ в случае переговоров с США по Украине

После победы на выборах Дональда Трампа у многих россиян появилась надежда, что украинский конфликт, как он и обещал во время предвыборной гонки, наконец будет завершён. Однако депутат Госдумы Андрей Луговой усомнился, что республиканец будет действовать в интересах России. В беседе с «Царьградом» он заявил, что Запад всегда придерживался двойных стандартов, поэтому гарантий для РФ даже при мирном решении вопроса не будет никаких.

Парламентарий напомнил об опыте прошлых лет, а именно когда в конце 1980-х – начале 1990-х была достигнута предположительная договорённость между СССР и США о нерасширении НАТО в Восточную Европу. Однако эти правила юридически нигде не обозначены, поэтому страны НАТО, по словам Лугового, нас «обманули» и «обманывали каждый раз».

В связи с этим депутат поднял вопрос гарантий для России в рамках вероятного диалога по Украине. Он считает, что переговоры застопорились, даже не начавшись.

«Даже вот сейчас, если мы подойдём к какому-то рубежу, когда согласятся с нашими требованиями, и мы сядем за стол переговоров с американцами или при их посредничестве, то не очень понятно, что будет служить гарантией для нас. Опять подписанная бумага, как в Минске? Или что? Или вырванный волос из головы кого-то из переговорщиков? Или снова просто слова, что, дескать, зуб даю?» — высказался депутат.