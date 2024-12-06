В МИД РФ назвали главную цель нового посла в США
Рябков: Главной целью посла в США будет возобновление минимального диалога
Ключевой целью нового российского посла в США должно стать восстановление хотя бы минимального межгосударственного общения, которое Вашингтон почти полностью прекратил. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.
По его словам, пока новый посол официально не назначен указом президента России, говорить о конкретных указаниях для него преждевременно.
«В широком плане задачей номер один, учитывая приход новой администрации, должно стать восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, сведенного Вашингтоном практически к нулю», — добавил дипломат.
Ранее Life.ru сообщал о возможном назначении Александра Дарчиева новым послом России в США. Он сможет занять эту позицию после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Дарчиев ранее работал послом в Канаде с 2014 по 2021 год и в настоящее время занимает пост директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел. Однако помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал Дарчиева как компетентного специалиста, но не подтвердил его назначение послом в США.
Life.ru