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6 декабря, 18:43

В МИД РФ назвали главную цель нового посла в США

Рябков: Главной целью посла в США будет возобновление минимального диалога

Ключевой целью нового российского посла в США должно стать восстановление хотя бы минимального межгосударственного общения, которое Вашингтон почти полностью прекратил. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.

По его словам, пока новый посол официально не назначен указом президента России, говорить о конкретных указаниях для него преждевременно.

«В широком плане задачей номер один, учитывая приход новой администрации, должно стать восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, сведенного Вашингтоном практически к нулю», — добавил дипломат.

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Ранее Life.ru сообщал о возможном назначении Александра Дарчиева новым послом России в США. Он сможет занять эту позицию после Анатолия Антонова, чья дипломатическая миссия завершилась в октябре 2024 года. Дарчиев ранее работал послом в Канаде с 2014 по 2021 год и в настоящее время занимает пост директора департамента Северной Америки в Министерстве иностранных дел. Однако помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал Дарчиева как компетентного специалиста, но не подтвердил его назначение послом в США.

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Life.ru

Николь Вербер
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