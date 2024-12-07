«Орешник» (ракета)
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6 декабря, 21:47

Рябков: «Орешник» стал ответом России на размещение ракет США в мире

Россия продемонстрировала возможность ответить на размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в разных точках мира, проведя запуск новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию Kp.ru.

По его словам, испытание гиперзвукового оружия средней дальности «Орешник» с нанесением удара по одной из военных целей на Украине служит не только сигналом для США и НАТО в контексте украинского кризиса.

«При этом данный шаг является <...> демонстрацией потенциального ответа России на развёртывание в различных регионах мира американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — отметил Рябков.

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Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины была выпущена новейшая ракета «Орешник». Применение такого вооружения стало ответом на обстрелы территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow. Ракета «Орешник» способна долететь до Берлина за 15 минут, до Лондона — за 20, а до Варшавы — всего лишь за 12 минут после запуска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артём Гапоненко
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