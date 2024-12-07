Рябков: «Орешник» стал ответом России на размещение ракет США в мире

Россия продемонстрировала возможность ответить на размещение американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в разных точках мира, проведя запуск новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью изданию Kp.ru.

По его словам, испытание гиперзвукового оружия средней дальности «Орешник» с нанесением удара по одной из военных целей на Украине служит не только сигналом для США и НАТО в контексте украинского кризиса.