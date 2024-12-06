ЦСКА обыграл «Торпедо» по буллитам и продлил серию побед до четырёх

Нижегородский ХК «Торпедо» потерпел второе поражение подряд, уступив ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости из столицы обыграли хозяев льда со счётом 2:1, результат москвичам пришлось добывать в серии буллитов.

Первый период встречи соперники завершили без заброшенных шайб. Во вторую двадцатиминутку голом отметился форвард ЦСКА Виталий Абрамов, а на заключительном отрезке Егор Виноградов сравнял счёт. Овертайм прошёл без голов, а в серии послематчевых бросков точнее оказались гости — победный удар на счету Абрамова.

«Часто говорят, что буллиты — это лотерея, но, на мой взгляд, здесь есть доля мастерства. Надо работать над этим компонентом, совершенствоваться, чтобы в будущем такие серии приносили нам победы. <…> В целом, я считаю, что мы выглядели достойно», — высказался по завершении встречи форвард «Торпедо» Михаил Абрамов.

После четвёртого подряд успешного матча ЦСКА поднялся на четвёртую строчку в Западной конференции. 8 декабря подопечным Ильи Воробьёва придётся помериться силами с ярославским «Локомотивом». «Торпедо» же занимает в турнирной таблице восьмую позицию. Следующий матч команда тоже проведёт дома, её соперником станет тольяттинская «Лада».