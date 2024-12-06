В Ростове-на-Дону подростки уcтроили битву на краденых огнетушителях

В Ростове-на-Дону подростки устроили битву с использованием украденных огнетушителей. Сейчас юных весельчаков в новогодних колпаках разыскивает полиция, пишет SHOT.

Трое молодых людей похитили несколько огнетушителей с автомобильной парковки жилого комплекса «Сердце Ростова». После они устроили пыльную «перестрелку». Очевидцы быстро вызвали полицию, но к моменту прибытия правоохранителей подростки скрылись.

Подростки устроили битву на краденых огнетушителях. Видео © Telegram / SHOT

Управляющая компания комплекса написала заявление в полицию, ведь парковка осталась без необходимых средств пожарной безопасности.