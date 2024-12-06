В Ростове-на-Дону подростки уcтроили битву на краденых огнетушителях
В Ростове-на-Дону подростки устроили битву с использованием украденных огнетушителей. Сейчас юных весельчаков в новогодних колпаках разыскивает полиция, пишет SHOT.
Трое молодых людей похитили несколько огнетушителей с автомобильной парковки жилого комплекса «Сердце Ростова». После они устроили пыльную «перестрелку». Очевидцы быстро вызвали полицию, но к моменту прибытия правоохранителей подростки скрылись.
Подростки устроили битву на краденых огнетушителях. Видео © Telegram / SHOT
Управляющая компания комплекса написала заявление в полицию, ведь парковка осталась без необходимых средств пожарной безопасности.
Ранее Life.ru писал, что инспекторы по делам несовершеннолетних заинтересовались случаями заражения сифилисом в Тыве. Инфекцию обнаружили сразу у пятерых девочек-подростков возрастом 15-17 лет, проживающих в одном районе. А на Камчатке мать обвинила детскую больницу в заражении её новорожденного ребёнка ВИЧ-инфекцией. О наличии у младенца вируса иммунодефицита родители узнали случайно.
Telegram / SHOT