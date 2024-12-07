Продляем жизнь и насыщаемся кислородом: Врач объяснила Life.ru, почему важно смеяться хотя бы раз в день

Смех — это не только приятная эмоция, но и важный элемент для поддержания здоровья. Он позволяет активизировать мышцы в теле, а также насытиться кислородом, объяснила в беседе с Life.ru невролог Екатерина Демьяновская.

С научной точки зрения, смех является физиологической реакцией на забавные ситуации, шутки или даже щекотку, сопровождающейся характерными звуками и движениями мышц лица. Способность смеяться присутствует у человека с рождения, и это универсальный способ общения, понятный всем без исключения.

По словам специалиста, дети смеются около 400 раз в день, в то время как взрослые — всего 15-20 раз. Это объясняется тем, что с возрастом механизм «торможения» в мозге становится активнее, что ограничивает количество смеха. Однако когда этот механизм даёт сбой, смех становится неконтролируемым, как у персонажа фильма «Джокер».

Во время смеха активизируются разные группы мышц во всём теле. Конечно, заменить полноценную тренировку хохотом нельзя — нагрузка при этом хоть и приятная, но не слишком значительная. Ещё при смехе активизируется дыхание: частота вдохов и выдохов увеличивается, благодаря чему организм насыщается кислородом. Екатерина Демьяновская Врач – эксперт лаборатории «Гемотест»

Важно и то, что смех способствует выработке эндорфинов — гормонов радости, и снижению уровня стресса, благодаря чему человек чувствует себя счастливее и даже может уменьшить физическую боль.

Исследования показывают, что люди, которые часто смеются, реже страдают от сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, а также имеют более стабильный эмоциональный фон и даже дольше живут, заключила специалист.