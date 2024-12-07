Штормовой ветер перенёс церемонию открытия собора Парижской Богоматери под крышу

Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдёт внутри помещения из-за неблагоприятной погоды. Как сообщает газета Le Figaro, такое решение принято из-за прогнозируемых порывов ветра скоростью от 65 до 80 км/ч, которые ожидаются 7 декабря в регионе Иль-де-Франс.