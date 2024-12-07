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7 декабря, 02:10

Штормовой ветер перенёс церемонию открытия собора Парижской Богоматери под крышу

Le Figaro: Открытие Нотр-Дам-де-Пари из-за непогоды пройдёт внутри собора

Собор Парижской Богоматери. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / badahos

Собор Парижской Богоматери. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / badahos

Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдёт внутри помещения из-за неблагоприятной погоды. Как сообщает газета Le Figaro, такое решение принято из-за прогнозируемых порывов ветра скоростью от 65 до 80 км/ч, которые ожидаются 7 декабря в регионе Иль-де-Франс.

Отреставрированный интерьер собора. Видео © Х / Architecture & Tradition

В совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом и Парижской епархией, говорится, что погодные условия, предсказанные метеослужбой Météo France, вынудили организаторов изменить формат мероприятия.

Во Франции показали отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери
Во Франции показали отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери

Ранее Life.ru писал, что на открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери может состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Киев стремится заручиться поддержкой будущего президента США ещё до того, как он официально вступит в должность.

Артём Гапоненко
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