Штормовой ветер перенёс церемонию открытия собора Парижской Богоматери под крышу
Le Figaro: Открытие Нотр-Дам-де-Пари из-за непогоды пройдёт внутри собора
Собор Парижской Богоматери. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / badahos
Церемония открытия собора Парижской Богоматери пройдёт внутри помещения из-за неблагоприятной погоды. Как сообщает газета Le Figaro, такое решение принято из-за прогнозируемых порывов ветра скоростью от 65 до 80 км/ч, которые ожидаются 7 декабря в регионе Иль-де-Франс.
Отреставрированный интерьер собора. Видео © Х / Architecture & Tradition
В совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом и Парижской епархией, говорится, что погодные условия, предсказанные метеослужбой Météo France, вынудили организаторов изменить формат мероприятия.
Ранее Life.ru писал, что на открытии отреставрированного Собора Парижской Богоматери может состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Киев стремится заручиться поддержкой будущего президента США ещё до того, как он официально вступит в должность.