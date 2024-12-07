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7 декабря, 01:53

«Ак Барс» победил «Витязь» в КХЛ, отыгравшись со счёта 0:3

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» победил подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Балашихе и завершилась со счётом 5:3.

Ещё в первом периоде хозяева льда забросили три шайбы, отличились Алексей Макеев (1), Александр Дарьин (6) и Андрей Чивилев (8). Однако в дальнейшем отличались только гости. У казанцев отметились Дмитрий Яшкин (17), Илья Сафонов (26), Ник Петан (41), Артём Галимов (53) и Никита Дыняк (60).

Это четвёртая подряд победа «Ак Барса» в КХЛ. Клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка. «Витязь» с 32 баллами идёт девятым на Западе.

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Ранее омский «Авангард» объявил об уходе тренеров Сергея Звягина и Антона Курьянова. До назначения канадца Ги Буше командой будет руководить Андрей Подконицки.

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Артур Лапсаков
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