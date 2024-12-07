В Вашингтоне эвакуировали Капитолий из-за анонимного письма с угрозами

В американском штате Калифорния эвакуировали людей из здания Капитолия. Туда поступило анонимное письмо с угрозами от неизвестных по электронной почте.

«6 декабря на электронную почту Капитолия поступило сообщение с угрозой <…> здание Капитолия и прилегающие помещения были временно эвакуированы», — сообщает пресс-служба местных правоохранительных органов в соцсети X. В результате проверки в здании ничего опасного не обнаружили.

Ранее эвакуация прошла в двух гимназиях в Новосибирске. Сначала, 4 декабря, один из учителей получил сообщение с угрозой расстрела. Сотрудники Росгвардии прибыли на место незамедлительно и организовали всеобщую эвакуацию ребят и сотрудников. Второй раз всех из учебного учреждения выводили уже 6 декабря. Причины ещё одной эвакуации не сообщаются. Детей отправили по домам.