Стало известно, когда может растаять весь лёд Арктики
Эксперт Кокорин: С вероятностью 3% лёд в Арктике растает в сентябре 2027 года
Арктические льды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nature Wildlife Videos
С вероятностью 3% в сентябре 2027 года или некоторых последующих лет может прийти день, когда в Северном ледовитом океане не останется льда. Однако возможность полного таяния Артики не рассматривается. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» представил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.
«Сделана добросовестная модельная оценка, речь не идёт о том, что Арктика растает. Речь идёт о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — заметил он.
Кокорин напомнил, что в третьем оценочном докладе Росгидромета двумя годами ранее указали, что к 2030 году такая вероятность оценивается в 5%.
Ранее западные СМИ сообщали, что полное исчезновение льда в Арктике неизбежно в период от 9 до 20 лет, однако начаться оно может уже всего лишь через три года. Считается, что такие изменения вызовут в Южной Европе экстремальные морозы. А в РАН считают, что таяние льда спровоцирует рост числа бактерий и вредных насекомых.