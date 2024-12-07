Стало известно, когда может растаять весь лёд Арктики

С вероятностью 3% в сентябре 2027 года или некоторых последующих лет может прийти день, когда в Северном ледовитом океане не останется льда. Однако возможность полного таяния Артики не рассматривается. Такой прогноз в беседе с РИА «Новости» представил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Сделана добросовестная модельная оценка, речь не идёт о том, что Арктика растает. Речь идёт о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — заметил он.

Кокорин напомнил, что в третьем оценочном докладе Росгидромета двумя годами ранее указали, что к 2030 году такая вероятность оценивается в 5%.