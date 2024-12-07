В Японии впервые с 2012 года перезапустили второй блок АЭС «Симанэ»
Японская энергокомпания Chugoku Electric Power осуществила перезапуск второго энергоблока АЭС «Симанэ», работу которого остановили в 2012 году. Об этом говорится в сообщении компании-оператора в социальной сети X.
Реактор «Симанэ», как и у печально прославившейся «Фукусимы-1», относится к типу кипящих водо-водяных. С момента случившейся в 2011 году аварии и по сей день в Японии перезапускали только один подобный реактор — второй энергоблок АЭС «Онагава».
Станция «Симанэ» находится в городе Мацуэ — столице префектуры Симанэ, что делает её единственной в стране АЭС, расположенной в административном центре региона. Второй энергоблок станции остановили в конце января 2012 года в связи с землетрясением и последовавшим цунами, которые произошли в марте 2011 года и стали причиной аварии на «Фукусиме-1». Второй реактор «Симанэ» будет 14-м в стране действующим энергоблоком АЭС.
Ранее Life.ru сообщал о том, как 30 ноября на Запорожской АЭС была отключена одна из линий энергоснабжения. Радиационный фон на станции остался в пределах нормы. Уже 1 декабря линию вновь ввели в эксплуатацию.
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