В Японии впервые с 2012 года перезапустили второй блок АЭС «Симанэ»

Японская энергокомпания Chugoku Electric Power осуществила перезапуск второго энергоблока АЭС «Симанэ», работу которого остановили в 2012 году. Об этом говорится в сообщении компании-оператора в социальной сети X.

Реактор «Симанэ», как и у печально прославившейся «Фукусимы-1», относится к типу кипящих водо-водяных. С момента случившейся в 2011 году аварии и по сей день в Японии перезапускали только один подобный реактор — второй энергоблок АЭС «Онагава».