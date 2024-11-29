В Венгрии дали зелёный свет на заливку первого бетона в фундамент АЭС «Пакш-2»
Сийярто: Регулятор в Венгрии одобрил заливку бетона в фундамент АЭС «Пакш-2»
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Национальное управление по атомной энергии государства одобрило предварительный отчёт о безопасности АЭС «Пакш-2», который сооружается по проекту «Росатома». А это, в свою очередь, открывает путь к заливке первого бетона в фундамент строящейся станции. Министр также отметил, что это хорошая и важная новость.
«Национальное управление по атомной энергии одобрило предварительный отчёт о безопасности будущей атомной электростанции «Пакш-2». Одобрение означает, что мы получили разрешение на заливку так называемого первого бетона в фундамент АЭС «Пакш-2», — сообщил глава МИД в видеообращении в соцсетях.
Петер Сийярто заявил, что заливка первого бетона в фундамент АЭС — это одна из важнейших вех в строительстве атомного объекта.
Ранее в Казахстане завершилось голосование на референдуме по строительству атомной электростанции в Казахстане завершилось. Явка на участки составила более 50%, что позволило признать референдум состоявшимся. Проект строительства предполагает возведение АЭС в селе Улькен на побережье озера Балхаш. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, кто, по его мнению, должен возводить объект.