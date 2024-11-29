В Венгрии дали зелёный свет на заливку первого бетона в фундамент АЭС «Пакш-2»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Национальное управление по атомной энергии государства одобрило предварительный отчёт о безопасности АЭС «Пакш-2», который сооружается по проекту «Росатома». А это, в свою очередь, открывает путь к заливке первого бетона в фундамент строящейся станции. Министр также отметил, что это хорошая и важная новость.