США призвали не идти на риск ядерной войны с Россией ради Украины
19FortyFive: США не должны идти на риск ядерной войны с РФ из-за Украины
Украина не стоит того, чтобы из-за неё США ввязались в ядерный конфликт с Россией. Об этом пишет издание 19FortyFive, называя опрометчивым решение администрации главы Белого дома Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ.
«Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины», — написали авторы.
Авторы указали, что президент США Джо Байден поступил опрометчиво, разрешив Украине бить по РФ ракетами ATACMS. Исправлять ошибки предшественника придётся новому американскому лидеру Дональду Трампу, который должен вновь ограничить ВСУ в использовании ракет и подвести конфликт к концу.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США и Россия стоят на пороге начала ядерной войны. По его словам, ситуация стала даже более острой, чем во времена Карибского кризиса. У него на интервью глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не стремится закидать Вашингтон ядерными бомбами, а доктрина страны призвана как раз избежать подобного.
Shutterstock / FOTODOM / zef art