Украина не стоит того, чтобы из-за неё США ввязались в ядерный конфликт с Россией. Об этом пишет издание 19FortyFive, называя опрометчивым решение администрации главы Белого дома Джо Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ.

«Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины», — написали авторы.

Авторы указали, что президент США Джо Байден поступил опрометчиво, разрешив Украине бить по РФ ракетами ATACMS. Исправлять ошибки предшественника придётся новому американскому лидеру Дональду Трампу, который должен вновь ограничить ВСУ в использовании ракет и подвести конфликт к концу.