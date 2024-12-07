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7 декабря, 12:15

На Урале повязали криминального авторитета, который избил полицейского в кафе

В Екатеринбурге задержали бизнесмена Мкртчяна, который напал на полицейского

В Екатеринбурге был задержан российский бизнесмен Эдгар Мкртчян. Он имел связи с организованной преступностью и, как предполагается, совершил нападение на полицейского, сообщает Ura.ru.

Предпринимателя задержали в Октябрьском районе города 5 декабря. Полиция воспользовалась силовой поддержкой спецназа.

«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору», — добавил источник.

Сообщается, что ранее Мкртчян уже был судим по данной статье. Сейчас бизнесмена связывают с организованной преступной группировкой «Визовские». В мае текущего года предприниматель вместе с подельником избил сотрудника ГИБДД в кафе в бизнес-центре «Высоцкий».

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Ранее сообщалось о задержании маньяка, он убил мужчину-инвалида и социальную работницу, которой после отрезал голову. Житель Саратова напугал остальных поселенцев настолько, что люди перестали выходить на улицы. В итоге 29-летнего неадеквата задержали сотрудники полиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mariusz Niedzwiedzki

Наталья Афонина
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