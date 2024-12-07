На Урале повязали криминального авторитета, который избил полицейского в кафе
В Екатеринбурге задержали бизнесмена Мкртчяна, который напал на полицейского
В Екатеринбурге был задержан российский бизнесмен Эдгар Мкртчян. Он имел связи с организованной преступностью и, как предполагается, совершил нападение на полицейского, сообщает Ura.ru.
Предпринимателя задержали в Октябрьском районе города 5 декабря. Полиция воспользовалась силовой поддержкой спецназа.
«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору», — добавил источник.
Сообщается, что ранее Мкртчян уже был судим по данной статье. Сейчас бизнесмена связывают с организованной преступной группировкой «Визовские». В мае текущего года предприниматель вместе с подельником избил сотрудника ГИБДД в кафе в бизнес-центре «Высоцкий».
Ранее сообщалось о задержании маньяка, он убил мужчину-инвалида и социальную работницу, которой после отрезал голову. Житель Саратова напугал остальных поселенцев настолько, что люди перестали выходить на улицы. В итоге 29-летнего неадеквата задержали сотрудники полиции.
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