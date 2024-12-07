Таролог раскрыла причину развода Шнурова с четвёртой женой, о котором они не хотят говорить
Таролог Королёва: Непонимание стало причиной развода Шнурова с молодой женой
Сергей Шнуров. Фото © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
Причины развода Сергея Шнурова с четвёртой женой Ольгой Абрамовой, подарившей ему двух детей, до сих пор остаются секретом. Пара не делится подробностями своего разрыва, однако догадаться, что на самом деле произошло, не трудно, считает таролог Майя Королёва.
По мнению эксперта, брак Шнурова и Абрамовой был насыщен страстью, но и одновременно противоречиями, которые приводили к конфликтам. Таролог считает, что Ольге хотелось получать от супруга не только любовь, но и поддержку. Однако музыкант был сосредоточен на творческих переживаниях, поэтому не уделял достаточно внимания и времени жене.
«Непонимание и отсутствие коммуникации стали основными факторами, толкающими Ольгу к разрыву. Хоть это решение и болезненное, но в конечном итоге оно приведёт их обоих к новым путям самореализации и личностного роста», — отметила Королёва в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
О разводе Сергея Шнурова с четвёртой женой стало известно в конце октября. Пара разошлась после шести лет брака и рождения двух детей. Экс-супруги завершили отношения быстро и мирно: не делили ни общее имущество, ни наследников. По ещё одной версии, они могли развестись из-за ветреного характера лидера группы «Ленинград». Не исключено, что Шнуров заглядывался на других девушек и изменял супруге, что не устроило Ольгу.