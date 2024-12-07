Таролог раскрыла причину развода Шнурова с четвёртой женой, о котором они не хотят говорить

Причины развода Сергея Шнурова с четвёртой женой Ольгой Абрамовой, подарившей ему двух детей, до сих пор остаются секретом. Пара не делится подробностями своего разрыва, однако догадаться, что на самом деле произошло, не трудно, считает таролог Майя Королёва.

По мнению эксперта, брак Шнурова и Абрамовой был насыщен страстью, но и одновременно противоречиями, которые приводили к конфликтам. Таролог считает, что Ольге хотелось получать от супруга не только любовь, но и поддержку. Однако музыкант был сосредоточен на творческих переживаниях, поэтому не уделял достаточно внимания и времени жене.

«Непонимание и отсутствие коммуникации стали основными факторами, толкающими Ольгу к разрыву. Хоть это решение и болезненное, но в конечном итоге оно приведёт их обоих к новым путям самореализации и личностного роста», — отметила Королёва в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».