Лавров: Западные эксперты наверняка высчитывают дальность пуска «Орешника»

Журналисты поинтересовались у дипломата насчёт выводов экспертов, которые выяснили, что если «Орешник» будет расположен в Белоруссии, то в зоне поражения ракет окажется вся Европа, а также базы НАТО на Ближнем Востоке. Лавров уточнил, о каких специалистах идёт речь — наших или западных, а выяснив, что подразумевались наши, добавил, что западные аналитики тоже ведут такие подсчёты.