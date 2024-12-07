Лавров: Западные эксперты наверняка высчитывают дальность пуска «Орешника»
Западные эксперты наверняка заняты высчитыванием дальности пуска ракетного комплекса (РС) «Орешник». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с представителями прессы.
Журналисты поинтересовались у дипломата насчёт выводов экспертов, которые выяснили, что если «Орешник» будет расположен в Белоруссии, то в зоне поражения ракет окажется вся Европа, а также базы НАТО на Ближнем Востоке. Лавров уточнил, о каких специалистах идёт речь — наших или западных, а выяснив, что подразумевались наши, добавил, что западные аналитики тоже ведут такие подсчёты.
«Я уверен, что западные тоже считают», — сказал глава российского МИД.
Напомним, на днях стало известно о намерении президента РФ Владимира Путина развернуть системы «Орешник» в Белоруссии ко второй половине 2025 года. Об этом российского лидера попросил глава союзной республики Александр Лукашенко. Предполагается, что ракетные комплексы будут поступать на вооружение Армии России и параллельно отправляться в Белоруссию.
Kandinsky 3.1 / Life.ru