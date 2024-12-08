Reuters: США работают над новым пакетом помощи Украине на $988 млн

Администрация Белого дома работает над подготовкой нового пакета военной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ пишет агентство Reuters.

Средства будут выделены из программы USAI по закупке нового оружия для Киева, из которой уходящая администрация президента Джо Байдена не израсходовала ещё 2,21 миллиарда долларов.