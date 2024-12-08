Посол Чеонг Лун Лай: Малайзия согласилась стать партнёром БРИКС

Малайзия выразила согласие стать страной – партнёром БРИКС. Об этом сообщил посол государства в Москве Чеонг Лун Лай.

«Малайзию пригласили стать партнёром БРИКС, и, собственно говоря, мы получили официальное пригласительное письмо. Это было в середине ноября. И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — отметил он в беседе с ТАСС.