Посол Чеонг Лун Лай: Малайзия согласилась стать партнёром БРИКС
Малайзия выразила согласие стать страной – партнёром БРИКС. Об этом сообщил посол государства в Москве Чеонг Лун Лай.
«Малайзию пригласили стать партнёром БРИКС, и, собственно говоря, мы получили официальное пригласительное письмо. Это было в середине ноября. И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что введёт 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они организуют единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. Он пообещал закрыть государствам доступ к американскому рынку. По словам российского лидера, прежде чем угрожать странам БРИКС пошлинами на товары, Трампу стоит вернуться в Белый дом, где он увидит подорванные его предшественниками позиции доллара.
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