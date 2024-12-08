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7 декабря, 23:35

Посол Чеонг Лун Лай: Малайзия согласилась стать партнёром БРИКС

Малайзия выразила согласие стать страной – партнёром БРИКС. Об этом сообщил посол государства в Москве Чеонг Лун Лай.

«Малайзию пригласили стать партнёром БРИКС, и, собственно говоря, мы получили официальное пригласительное письмо. Это было в середине ноября. И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», — отметил он в беседе с ТАСС.

В Индии раскрыли стадию готовности единой валюты БРИКС
В Индии раскрыли стадию готовности единой валюты БРИКС

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что введёт 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они организуют единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. Он пообещал закрыть государствам доступ к американскому рынку. По словам российского лидера, прежде чем угрожать странам БРИКС пошлинами на товары, Трампу стоит вернуться в Белый дом, где он увидит подорванные его предшественниками позиции доллара.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GrAl

Артём Гапоненко
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