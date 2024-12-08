Доходы крупнейших экспортёров алмазов в мире резко упали

Прибыль от экспорта алмазов резко сократилась в этом году у крупнейших экспортёров на фоне обвала цен на эти драгоценные камни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

Острее всего снижение доходов от поставок алмазов и бриллиантов ощутила Канада. За восемь месяцев её прибыль от экспорта уменьшилась с 1,1 миллиарда до 541 миллиона долларов. Ботсвана, которая в прошлом году добывала почти четверть всех алмазов в мире, получила на сей раз в 1,8 раза меньше от экспорта — 2,3 миллиарда долларов.

Остальные поставщики заметили, что алмазный экспорт в среднем упал на четверть. К примеру, поставки из ЮАР в течение девяти месяцев сократились на 29% — до 1,15 миллиарда долларов, а США — на 27%, до 9,9 миллиарда долларов. Продажи Евросоюза упали до 5,2 миллиарда долларов с 7 миллиардов, а Израиля — до 4,4 миллиарда долларов с 5,7 миллиарда.

Несколько лучше выглядит ситуация с экспортом алмазов у Индии. Там поставки составили 19,2 миллиарда долларов, сократившись на 18% в сравнении с прошлогодним показателем. ОАЭ и Россия не публикуют экспортную статистку, однако, судя по закупкам отдельных стран, и они тоже столкнулись с сокращением.