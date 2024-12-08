Российская туристка на параплане протаранила дерево в Турции и не заметила перелома с ЗЧМТ
SHOT: В Турции российская туристка влетела в дерево на параплане и сломала ногу
Российская туристка, решившая испытать адреналин на параплане в Турции, получила различные травмы. Женщина врезалась в дерево во время своего полёта.
По данным SHOT, 37-летняя туриста отправилась на отдых в жаркую страну и решила получить порцию адреналина, покатавшись на параплане. Правда организаторы не учли важный фактор — отсутствие ветра. На старте женщина стремительно полетела вниз и столкнулась с деревом.
После сильного удара о ветки и ствол у неё возникла лишь одна мысль: срочно вернуться в Москву. Расстроенная туриста съездила в клинику, где выяснилось, что у неё сломана нога и несколько рёбер, а также есть закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время она проходит курс лечения.
Напомним, что ранее стало известно об ещё одном экстремале на Бали. Российский подросток серьёзно пострадал на острове. Мальчик попал в аварию на байке, он находится в критическом состоянии. Индонезийские медики на протяжении долгого времени отказывались отправлять подростка на родину. В итоге получилось договориться — парнишку перевезут в Москву до конца этой недели в сопровождении российской бригады медицины катастроф.
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