Российская туристка на параплане протаранила дерево в Турции и не заметила перелома с ЗЧМТ

Российская туристка, решившая испытать адреналин на параплане в Турции, получила различные травмы. Женщина врезалась в дерево во время своего полёта.

По данным SHOT, 37-летняя туриста отправилась на отдых в жаркую страну и решила получить порцию адреналина, покатавшись на параплане. Правда организаторы не учли важный фактор — отсутствие ветра. На старте женщина стремительно полетела вниз и столкнулась с деревом.

После сильного удара о ветки и ствол у неё возникла лишь одна мысль: срочно вернуться в Москву. Расстроенная туриста съездила в клинику, где выяснилось, что у неё сломана нога и несколько рёбер, а также есть закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время она проходит курс лечения.