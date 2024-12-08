Авиация России ударила по военным аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
Армия России нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Под огонь попали и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 139 районах, докладывает Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектов энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах», — отчитались в министерстве.
А ранее в Кремле оценили вероятность переговоров России и Украины для завершения СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой сценарий сейчас маловероятен. При этом Москва готова к переговорам с США. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Белом доме должны понимать, что Россия на поле боя непобедима и приступает к переговорному полю с позиции силы, а также с точки зрения не допустить ядерной войны.
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