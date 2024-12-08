Авиация России ударила по военным аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины

А ранее в Кремле оценили вероятность переговоров России и Украины для завершения СВО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой сценарий сейчас маловероятен. При этом Москва готова к переговорам с США. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в Белом доме должны понимать, что Россия на поле боя непобедима и приступает к переговорному полю с позиции силы, а также с точки зрения не допустить ядерной войны.